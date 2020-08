LIVE | Kan Verstappen verrassen in kwalificatie voor Grand Prix van Spanje?

Kunnen ‘mijlpaal­man’ Memphis en Lyon wél winnen van dromend Man City?

14:43 Vanavond om 21.00 uur staat de laatste kwartfinale in de Champions League op de rol, een confrontatie tussen titelfavoriet Manchester City en underdog Olympique Lyon. Dagelijks bekijken we de weg die de kwartfinalisten hebben afgelegd op weg naar de eindfase in Portugal. Vandaag: het niet te kloppen City en een recordreeks van Memphis Depay.