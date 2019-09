LIVE | Kan Verstappen verrassen op het asfalt van Sotsji?

Nyck de Vries tweede in sprintrace Sotsji in F2

12:21 Nyck de Vries heeft in Rusland de sprintrace in de Formule 2 afgesloten op de tweede plek. Op het circuit in Sotsji moest de Nederlandse coureur, die een dag eerder de wereldtitel had veroverd door de hoofdrace te winnen, alleen de Italiaan Luca Ghiotto voor laten.