LIVE | Karsdorp met AS Roma alweer naast ManU, Arsenal op achterstand bij Villarreal

Teleurstel­ling voor GA Eagles, geen fans bij jubileumdu­el met Helmond Sport: ‘Ben hier ziek van‘

16:58 Go Ahead Eagles mag komende zondag 2 mei geen supporters verwelkomen in Deventer, tijdens de thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen Helmond Sport. Daarmee valt ook het jubileumfeestje rond 100 jaar Vetkampstraat definitief in het water.