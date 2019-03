LIVE | Klassieke voorjaar écht van start met de Omloop

Opgeleefde Kyrgios treft Zverev in finale Acapulco

9:33 Alexander Zverev en Nick Kyrgios staan in de finale van het toernooi van Acapulco. Op het Mexicaanse hardcourt versloeg de als tweede geplaatste Duitser de Brit Cameron Norrie met 7-6 (0) 6-3. De Australiër Kyrgios was in zijn halve finale de als derde geklasseerde John Isner de baas: 7-5 5-7 7-6 (7).