LIVE: Knipogen Engelsen nu al naar de Haantjes?

'Deze groep krijgt nog twee kansen'

Het was nu of nooit, zeiden veel Belgische voetballers en voetbalfans de voorbije dagen, De uitschakeling tegen Frankrijk (1-0) kwam hard aan. Verdediger Jan Vertonghen denkt niet dat dit de laatste kans was op een hoofdprijs voor de 'Gouden Generatie'. ,,De ontgoocheling overheerst", aldus de oud-speler van Ajax. ,,We hebben het gevoel dat er meer in zat. Het is jammer dat we op deze manier moeten verliezen. Je verliest liever van een beter elftal. Frankrijk stond verdedigend goed en gaf heel weinig kansen weg. Met deze generatie moeten we nog twee toernooien top kunnen zijn.''