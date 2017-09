LIVE: Renners op eerste klim, López wil derde ritzege

Arnautovic rekent niet langer op WK: 'De droom is over'

13:18 Na de teleurstellende prestatie in eigen huis tegen Georgië (1-1) kan Oostenrijk het WK 2018 in Rusland vrijwel zeker definitief vergeten. ,,We hoeven er niet langer om heen te draaien. Het is voorbij. De droom is over'', zei aanvaller Marko Arnautovic, tegenwoordig spelend bij West Ham United.