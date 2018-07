LIVE: Wapenstilstand in het peloton na enkele aanvalspogingen

Nog 220 km

Tom Dumoulin kon leven met het tijdverlies van een dag eerder in de Ronde van Frankrijk, maar baalde van de gemaakte fouten. ,,Je weet dat je een keer pech kunt hebben. Daar kan ik mee leven'', zei hij bij de start van de zevende etappe. ,,Daarna hebben we fouten gemaakt en dat had niet mogen gebeuren.''



,,Als we het wat slimmer hadden aangepakt had dat de nodige seconden gescheeld'', zei de Giro-winnaar van 2017 over de manier waarop zijn ploeggenoten op hem wachtten en probeerden terug te brengen in het peloton. ,,Nu was ik omringd door ploeggenoten toen ik aan de beklimming begon. Toen was het eigenlijk niet meer nodig.''



Dat hij wegens 'stayeren' nog een extra tijdstraf kreeg kon hij begrijpen. ,,Dat was terecht, ik zat te lang achter die auto. Het enige dat ik kan zeggen is dat de jury dan wel in al dit soort gevallen een straf moet uitdelen. En dat is niet het geval.''