LIVE | Kraker in Parijs: Nadal en Djokovic op Roland Garros voor 59ste keer tegenover elkaar

Met video's Louis van Gaal zeer kritisch op Georginio Wijnaldum: ‘Hij heeft niet geleverd’

Louis van Gaal was weer eens duidelijk in Zeist in aanloop naar de vier interlands de komende twee weken. Over Wijnaldum, die in de ogen van de bondscoach gewoon niet levert. Maar ook over spits Vincent Janssen, die dankzij Danny Blind opeens weer in beeld is als international.

30 mei