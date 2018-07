LIVE: Kroaten geven nooit op, de vloek van Jagger slaat weer toe

Pogba heeft geleerd van EK-finale

Paul Pogba heeft in zijn vooruitblik op de WK-finale zondag tegen Kroatië onthuld waarom Frankrijk twee jaar geleden in de eindstrijd om de Europese titel verrassend moest buigen voor Portugal.



,,We dachten toen dat het wel zou loslopen in de finale'', verklapte de middenvelder van Manchester United. ,,Voor ons was de overwinning tegen Duitsland in de halve finale eigenlijk onze finale. Tegen Portugal gingen we ervan uit dat het een gewonnen zaak was. Dat is onze fout geweest. Nu is de situatie helemaal anders. We beseffen allemaal dat we niet dezelfde vergissing mogen begaan. We moeten deze finale helemaal anders benaderen en we willen echt voor die trofee gaan. Onze mentaliteit is veranderd.''



Pogba: ,,Wij zijn er niet mee bezig dat we als de favoriet worden beschouwd. We zijn aan het WK begonnen met de instelling dat we een blok vormen met één gezamenlijk doel: de wereldtitel. Dat is ook hoe wij die finale benaderen. We staan zondag tegenover grote spelers, jongens van wereldklasse. Iedereen weet wel wie ik bedoel. Ik verwacht een heel mooie wedstrijd.''