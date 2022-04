LIVE | Kwiatkowski slaat gaatje net na Cauberg, in kopgroep kijken ze naar elkaar

video LIVE | Burgemees­ter Aboutaleb schudt handen bij finish Marathon Rotterdam, laatste lopers binnen

De 41ste editie van #demooiste is zondag gewonnen door Abdi Nageeye, als eerste Nederlander ooit in een nieuw Nederlands record. Ook Nienke Brinkman wist het nationaal record te verbeteren, door in 2.22.51 te finishen. Aan de wedstrijd doen zo'n 34.000 hardlopers mee, waarvan 18.000 aan de hele marathon van 42,195 kilometer. Wij zijn er de hele dag bij voor al het bloed, zweet en tranen.

