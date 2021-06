LIVE | Laat Tom Dumoulin zich zien in klimtijdrit van Ronde van Zwitserland?

video Tom Dumoulin over rentree: ‘De eerste dagen dacht ik: waar heb ik ja tegen gezegd’

7:58 Hij is terug en staat voor een belangrijk meetpunt in de Ronde van Zwitserland. Vandaag voluit in de tijdrit als opwarmer voor de Olympische Spelen. Tom Dumoulin (30) over zijn gevoel en de terugkeer in het peloton. ,,Ik ben absoluut nog niet op het gewenste niveau, maar daar kan ik wel komen.”