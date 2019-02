LIVE | Laatste testdag voor Gasly in Barcelona

Kyrgios schakelt Nadal uit in Acapulco

8:02 Rafael Nadal is in de tweede ronde van het tennistoernooi in Acapulco uitgeschakeld. De Australische ‘bad boy’ Nick Kyrgios was de Spaanse nummer twee van de wereld in een enerverend duel de baas in drie sets: 3-6, 7-6 (2), 7-6 (6).