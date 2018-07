LIVE: Landa met ijzersterke aanval, Dumoulin blijft nog bij Thomas

LIVE: Kan Verstappen vervolg geven aan goede eerste training?

15:16 Max Verstappen besloot de eerste vrije training van de Grand Prix van Hongarije op de derde plek, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo hem nipt te snel af was. Red Bull wil dit weekend in Boedapest voor de overwinning gaan. Om 15.00 uur start de tweede training. Luister hierboven ook naar de voorbeschouwing op de Grand Prix in de Formule 1-podcast Pitstop.