LIVE | Legende Paul Lim en excentrieke Peter Wright in actie op dartsavond

Bestolen Thomas krijgt nieuwe Tour-tro­fee

20:21 Geraint Thomas kan thuis op de schoorsteen weer de trofee zetten die hoort bij het winnen van de Tour de France. De beker die hij afgelopen zomer op het podium in Parijs had gekregen, werd in september gestolen. Tourorganisator ASO regelde een nieuwe trofee, die Thomas zondag ontving.