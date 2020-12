LIVE | Lennon hard op weg naar zege tegen Larsson, Belgische favoriet later op podium

Milan hoopt op Zlatan voor topper met Juventus

18 december Zlatan Ibrahimovic zal pas in januari zijn rentree maken bij AC Milan. De 39-jarige Zweed was hersteld van een dijbeenblessure en bereidde zijn terugkeer voor tegen Sassuolo komende zondag, maar hij heeft volgens diverse Italiaanse media last van zijn linkerkuit gekregen tijdens de training.