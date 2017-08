LIVE: Lindeman en Terpstra in grote kopgroep van 18 man

Na de rustdag van gisteren kunnen de renners in de Vuelta relatief fris beginnen aan de tiende etappe. Op weg naar El Pozo, net even buiten Murcia, zit het venijn duidelijk in de staart, met de beklimming van de Collado Bermejo van de eerste categorie. De finish ligt in het dal.