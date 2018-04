LIVE: Supersterke Wellens rijdt solo weg bij concurrenten

video Goolaerts kreeg hartaanval voor valpartij

17:10 Wielrenner Michael Goolaerts (23) kreeg een hartaanval voor hij viel tijdens Parijs-Roubaix. Dat blijkt uit de autopsie, zo is bevestigd aan het Belgische VTM. De vraag was nog of de hartaanval voor of na de valpartij was. Toxicologisch en microscopisch onderzoek moet nu uitwijzen waardoor hij de hartaanval kreeg.