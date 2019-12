LIVE | Liverpool minuten verwijderd van plaatsing

Weer vertraging voor nieuw stadion Feyenoord: nu pas in 2025 open

20:04 Het nieuwe stadion van Feyenoord gaat een jaar later open: niet in 2024 maar in 2025. Dat hebben de directies en de raden van commissarissen van de club Feyenoord en Stadion Feijenoord vanmiddag besloten. ,,Bij groen licht half 2020, opent het nieuwe stadion in de zomer van 2025 haar deuren’’, zo is vanavond bekendgemaakt door Feyenoord City. ,,De latere openingsdatum is vooral het gevolg van de extra tijd die nodig is voor de aanvraag van de benodigde vergunningen.’’