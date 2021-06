LIVE | Loetsenko in gele trui tijdens Koninginnenrit naar La Plagne

PSV raakt Denzel Dumfries mogelijk kwijt aan Everton

4 juni Voor PSV-aanvoerder en Oranje-international Denzel Dumfries (25) gloort mogelijk een toekomst in de Premier League. Een van de gegadigden om hem komende zomer over te nemen is Everton, de nummer tien van het afgelopen seizoen en de club van voormalig PSV-manager Marcel Brands.