LIVE | Loodzware rit in Tirreno-Adriatico, kopgroep rijdt steeds verder weg van peloton

De renners in Tirreno-Adriatico fietsen vandaag de zwaarste etappe. Rit zes is 215 kilometer lang en in de finale moet twee keer de Monte Carpegna (zes kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van bijna tien procent) bedwongen worden. Wie kan het klassementsleider Tadej Pogacar lastig maken? Volg de zesde etappe in onze livewidget (zie hierboven).