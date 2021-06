LIVE | Lunchpauze voor de coureurs, tweede training vanaf 15.00 uur

Buitenland­se media over ‘superieur’ Oranje: ‘Zonder betovering, maar met flitsen van klasse’

9:05 De buitenlandse media zijn erg te spreken over de rol van Denzel Dumfries in de wedstrijd van het Nederlands elftal donderdag tegen Oostenrijk, die werd gewonnen met 2-0, mede door een goal van Dumfries. Nederland is daarmee verzekerd van een plek in de achtste finales van het Europees kampioenschap.