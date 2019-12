LIVE | Maakt Price of Durrant halve finales compleet?

Van Gerwen dendert via Labanaus­kas door naar zevende halve finale WK

21:47 Michael van Gerwen is nog maar twee zeges verwijderd van titelprolongatie op het WK darts. De 30-jarige Vlijmenaar was in de kwartfinale te sterk voor Darius Labanauskas (5-2) en neemt het morgen in de halve eindstrijd op tegen Nathan Aspinall.