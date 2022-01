LIVE | Mannen bezig aan 5000 meter, Merel Conijn leidt bij de vrouwen

Manchester Uni­ted-spe­ler Lindelöf blijft bij vrouw en kinderen na inbraak

Manchester United-verdediger Victor Lindelöf mist zaterdag de competitiewedstrijd tegen West Ham United in de Premier League. Hij blijft thuis, nadat bij de vorige wedstrijd een inbraak in zijn huis plaatsvond. Zijn vrouw en kinderen hebben zich daarbij in een kamer moeten verstoppen, om aan het gevaar te ontsnappen.

