LIVE | Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar, wie sprint in Oudenaarde naar de overwinning?

Ronde van VlaanderenNa het wegvallen van Wout van Aert is Mathieu van der Poel de topfavoriet in de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die om even na 10.00 uur in Antwerpen van start is gegaan. Van Aert zit thuis met een coronabesmetting. De mannen finishen naar verwachting rond 16.45 uur in Oudenaarde. Volg de koers in ons liveblog en de livewidget (zie hierboven).