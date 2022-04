LIVE | Mathieu van der Poel topfavoriet in ‘ouderwetse’ Amstel Gold Race

Video's Drama voor Max Verstappen in Australië: ‘Ik rook een vreemde vloeistof’

Max Verstappen heeft al voor de tweede keer dit seizoen de finish niet gehaald in de Formule 1. De wereldkampioen viel in de Grote Prijs van Australië na 38 rondes uit, terwijl hij op de tweede plaats reed achter winnaar Charles Leclerc. Dat overkwam Verstappen ook al in de openingsrace in Bahrein.

