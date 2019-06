LIVE | Max begonnen aan laatste run, Hamilton valt uit na raken muur

regen spelbreker Djokovic en Thiem komen zaterdag terug om halve finale af te maken

18:59 Rafael Nadal zal nog even moeten wachten op een tegenstander in de finale van Roland Garros. Het restant van de halve finale tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem is namelijk uitgesteld tot morgen, nadat regenval de partij in de derde set onderbroken had.