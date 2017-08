LIVE: Max behoudt vijfde plek bij start

Wolff bevestigt gesprekken met Bottas over con­tract­ver­len­ging bij Mercedes

12:19 De kans is groot dat Valtteri Bottas ook volgend seizoen in de Formule 1 achter het stuur van een Mercedes zit. Volgens teambaas Toto Wolff zijn de onderhandelingen over contractverlenging met de Finse coureur in een vergevorderd stadium. ,,We willen volgend jaar door met Valtteri'', zei Wolff zondag kort voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.