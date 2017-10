LIVE: Max derde in eerste gedeelte kwalificatie

Tsonga in topvorm ook in Wenen naar finale

18:56 Jo-Wilfried Tsonga heeft vandaag in de halve finale van het tennistoernooi van Wenen gewonnen van Philipp Kohlschreiber. De als achtste geplaatste Franse tennisser was in twee lange sets te sterk voor de Duitser: 7-6 (4) 7-5.