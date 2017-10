LIVE: Max jaagt op Mercedessen in tweede vrije training

Tsonga slaat Zverev naar huis in Wenen

20:39 Jo-Wilfried Tsonga heeft vanavond op het ATP-toernooi van Wenen de als eerste geplaatste Alexander Zverev naar huis geslagen. De 32-jarige Tsonga, die afgelopen week de titel pakte in Antwerpen, klopte de Duitse nummer vijf van de wereld in de kwartfinales in twee sets: 7-6, 6-2.