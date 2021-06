LIVE | Max Verstappen begint aan veelbelovend weekeinde in Oostenrijk

Van Poppel mikt op sprintzege in Tour de France: ‘Met vertrouwen aan de start’

24 juni Intermarché-Wanty-Groupe Gobert heeft de doelstellingen voor de Ronde van Frankrijk kenbaar gemaakt. Een daarvan is sprints winnen met de Nederlander Danny van Poppel. Het Belgische team neemt voor de vierde keer deel aan de Tour en voor het eerst als WorldTour-ploeg. ,,We hebben een sterke Giro gereden. We willen graag onze status van WorldTour-ploeg alle eer aandoen en behouden”, zegt manager Jean-François Bourlart.