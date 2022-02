LIVE | Max Verstappen bezig aan productieve testsessie in Barcelona

Ireen Wüst als eerste sporter ooit Commandeur in de Orde van Oran­je-Nas­sau

Schaatsster Ireen Wüst is voor haar uitzonderlijke en historische prestaties op de Olympische Winterspelen benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is de eerste sporter die deze onderscheiding heeft gekregen.

22 februari