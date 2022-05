LIVE | Max Verstappen bouwt voorsprong op klagende Charles Leclerc steeds verder uit

Tallon Griekspoor kwalifi­ceert zich voor masters­toer­nooi in Rome

Tallon Griekspoor heeft zich gekwalificeerd voor het masterstoernooi van Rome. De 25-jarige Noord-Hollander, nummer 57 van de wereld, versloeg de Amerikaan Marcos Giron in de tweede kwalificatieronde in twee sets: 7-6 (7) 6-2. In de eerste ronde op het Italiaanse gravel had hij gewonnen van de Fransman Adrian Mannarino (6-4 6-4).

20:30