LIVE | Max Verstappen draait verder warm op Spa-Francorchamps, Bottas en Hamilton voorlopig sneller

US Open-lo­ting: Griekspoor mogelijk tegen Djokovic, Rus tegen nummer 12 van de wereld

26 augustus Tallon Griekspoor moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Duitser Jan Lennard Struff. De opponent van de Nederlander staat 52ste op de wereldranglijst. Griekspoor is de nummer 110. De twee hebben nooit eerder op het hoogste niveau tegen elkaar gespeeld.