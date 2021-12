LIVE | Max Verstappen en Lewis Hamilton draaien nog één keer warm voordat het echte werk begint

Jan Lammers over kansen Verstappen: ‘Hamilton heeft de snellere wagen, daar is weinig twijfel over mogelijk’

Max Verstappen kan morgen in de Formule 1 wereldkampioen worden. In aanloop naar de race in Saoedi-Arabië stellen we elke dag dezelfde vier vragen aan een expert. Vandaag: oud-coureur en huidig directeur van de Dutch GP Jan Lammers (65).

14:02