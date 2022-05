LIVE | Max Verstappen en Nyck de Vries openen het weekend in Barcelona

Met video Michael van Gerwen na vroege nederlaag in Premier League: ‘Dit roept het format over zichzelf af’

Michael van Gerwen was al geplaatst voor de finaleavond van de Premier League in Berlijn. De nederlaag van donderdagavond in de kwartfinale tegen Michael Smith heeft dan ook geen gevolgen voor Mighty Mike, maar de Nederlander baalde desondanks van de drie matchdarts die hij kreeg. Hij verloor met 6-5 van Bully Boy. Joe Cullen won de Premier League-avond in Londen.

0:05