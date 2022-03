LIVE | Max Verstappen gaat in Bahrein het gevecht aan met de Ferrari's

WK atletiek Estafette­teams 4x400 meter probleem­loos naar finales in Belgrado

De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado met de tweede tijd de finale van de 4x400 meter bereikt. Dat deden Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Andrea Bouma en Lisanne de Witte in een tijd van 3.29,36. Alleen het team van de Verenigde Staten was sneller: 3.28,82.

15:22