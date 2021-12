LIVE | Max Verstappen grijpt met sublieme herstart opnieuw de leiding in spektakelstuk

Lewis Hamilton weet één ding zeker: op weg naar eerste linkerknik, gaat Max Verstappen er alles aan doen om op te rukken

Zijn kwalificatie eindigde in mineur, maar die dag ligt achter Max Verstappen. In de race is vanavond in Saoedi-Arabië (18.30 uur) nog veel te winnen. Spektakel lijkt gegarandeerd.

