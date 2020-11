LIVE | Max Verstappen jaagt in Bahrein vanaf plek 3 op de Mercedessen

MENS EN SPORT De jaren beginnen te tellen, maar Kenny van Weeghel wil nog één keer bewijzen bij de wereldtop te horen

28 november Nog één keer. Nog één keer wil Kenny van Weeghel (40) laten zien dat hij bij de top van de wereld hoort. De in Zwolle geboren wheeler heeft daar wel totale focus voor nodig, want de jaren beginnen te tellen en hij heeft een zware periode achter de rug. De motivatie is weer terug. ,,Ik zit weer lekker in mijn vel.”