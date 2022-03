LIVE | Max Verstappen krijgt gezelschap van Lewis Hamilton in middagsessie

Testdagen BahreinVoordat het Formule 1-geweld volgende week echt losbarst mogen de coureurs en hun teams deze week nog drie dagen testen. Krijgen we in Bahrein al een iets duidelijker beeld van de verhoudingen op de grid? Hoe dicht zit het vooraan daadwerkelijk bij elkaar? Vandaag is het de beurt aan Max Verstappen en in ons liveblog mis je geen moment!