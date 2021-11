LIVE | Max Verstappen op jacht naar pole position in Mexico

LIVE: Genemuiden pakt periode, dramati­sche middag Staphorst, WVF jaagt op gelijkma­ker tegen Be Quick’28

Ondanks een aantal afgelastingen door coronaperikelen, hebben we nog steeds een bomvol programma op deze zaterdagmiddag. Zo kan koploper SC Genemuiden in de Hoofdklasse de eerste periode in de wacht slepen tegen SDC Putten, gaat Staphorst in de Derde Divisie op bezoek bij Harkemase Boys en ontvangt WVF stadsgenoot Be Quick’28. Volg alles hier in ons liveblog!

16:43