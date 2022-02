LIVE | Max Verstappen opent laatste testdag voor Red Bull

Zwolse Halve Marathon na twee jaar weer op kalender: 'Grote opluchting voor ons'

Alle seinen staan op groen voor de organisatie van de Zwolse Halve Marathon: niets lijkt de jubileumeditie van het hardloopfestijn met duizenden lopers in de binnenstad begin juni nog tegen te houden. De vergunning is aangevraagd en over een paar weken start de inschrijving. ,,We willen extra gaan uitpakken.”

