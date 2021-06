LIVE | Mercedessen nemen snelste tijd over van Verstappen in Franse zon

Memphis over moeizaam samenspel met Weghorst: ‘Daar moeten we aan werken’

10:37 Memphis Depay was na afloop van de met 2-0 gewonnen EK-wedstrijd tegen Oostenrijk tevreden, maar ook kritisch. ,,We wilden koste wat het kost winnen en dat hebben we gedaan. Misschien niet met het beste voetbal, helaas. Daar willen we meer uithalen. Maar 2-0, zes punten, prima.”