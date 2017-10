LIVE: Mertens mist vanaf elf meter tegen briljant ManCity

Volleybalsters Sliedrecht debuteren in CL met thuiszege

21:33 De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben hun debuutwedstrijd in de Champions League gewonnen. Het team van Matt van Wezel won dinsdag in sporthal De Basis in vijf sets van het Belgische Asterix Beveren: 25-19, 25-23, 24-26, 23-25, 15-13.