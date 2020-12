LIVE | Mickey Mansell heeft geen kind aan debutant Haupai Puha

WK DartsBij de middagsessie van dag 4 op het WK Darts staan weer vier duels op het programma. Er worden vanmiddag drie wedstrijden in de eerste ronde gespeeld, de vierde wedstrijd is het duel in de tweede ronde.



• Programma

14.00 uur: Darius Labanauskas – Chengan Liu

15.00 uur: Wayne Jones – Ciaran Teehan

16.00 uur: Jamie Hughes – Adam Hunt (tweede ronde)



• Live (best of 5)





• Uitslagen

Mickey Mansell – Haupai Puha 3-0