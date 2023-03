LIVE Milaan - San Remo | Mathieu van der Poel vooraan over top Cipressa, favorieten wachten tot Poggio

LIVE | Oppegard in de basis bij Go Ahead Eagles, Willumsson begint op de bank

Na bijna twee weken zonder wedstrijd vervolgt Go Ahead Eagles de jacht op handhaving in de eredivisie zaterdagmiddag (16.30 uur) in Utrecht. Een lastig uitduel in De Galgenwaard, maar trainer Rene Hake kan weer een belangrijke speler verwelkomen in zijn selectie. Volg de ontwikkelingen rondom deze wedstrijd in ons liveblog.