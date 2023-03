LIVE Milaan - San Remo | Vroege vluchter Jan Maas op weg naar Capi's, Jumbo-Visma maakt tempo in peloton

Podcast Willem van Hanegem looft Santiago Giménez: ‘Hij kan Feyenoord een heleboel miljoenen opleveren’

Willem van Hanegem stelt dat Feyenoord geen angst moet tonen, zijn eigen spel moet gaan spelen en dat de koploper kán winnen van Ajax komende zondag. De slechte resultaten van de Rotterdammers in de Johan Cruijff Arena in het recente verleden ziet hij niet als een belemmering, zo zegt Van Hanegem in de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel podcast tegen Wessel Penning. ,,Al verlies je 50 jaar achter elkaar dan kan je nu gewoon weer een keer winnen hoor’’.