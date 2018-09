LIVE | Mollema jaagt op ritzege in bergetappe

Nog 147 km

Het is bijzonder warm in Spanje. Het is daarom van cruciaal belang veel te drinken weet ook Steven Kruijswijk. ,,Je moet er continu mee bezig zijn. Het lichaam wordt zo warm dat je op een gegeven moment echt geen zin meer hebt om te eten of drinken, maar het moet. Alles om je temperatuur lager te krijgen, zodat je minder energie verliest.’’



Al ver voor de Vuelta begon Kruijswijk met het klaarstomen van zijn lichaam. ,,Ik woon zelf in Monaco en daar was het de afgelopen weken ook echt heel warm. Dat helpt ook mee. Als ik dan ritten van vijf of zes uur deed, kwam ik vanzelf op heetst van de dag terecht. Dat gaf me een optater, het was écht afzien. Maar zo raakte mijn lichaam er ook aan gewend.’’