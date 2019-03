LIVE | Monstervoorsprong voor viertal, peloton in slakkengang

Lamberink naar finale 500 meter tijdrit bij WK baanwiel­ren­nen

12:45 Kyra Lamberink is er bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow in geslaagd de finale te bereiken op de 500 meter tijdrit. Hetty van de Wouw, de andere Nederlandse baanrenster op dit onderdeel, strandde in de kwalificatie.