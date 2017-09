LIVE: Moordend tempo in heuvelrit, niemand komt weg

Mink van der Weerden nieuwe captain Oranje-Rood

13:56 Mink van der Weerden is de nieuwe aanvoerder van de hockeymannen van Oranje-Rood. De 28-jarige verdediger is de opvolger van Robert van der Horst, die zes jaar lang captain was van Oranje-Rood en voorloper Oranje Zwart.