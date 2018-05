LIVE: Ricciardo met motorproblemen aan de leiding, Verstappen negende

rentree Van Gelder net buiten medailles in Osijek

15:06 Yuri van Gelder is bij zijn internationale rentree net buiten de medailles gebleven. De 35-jarige turner eindigde vandaag in de finale van de wereldbekerwedstrijd in het Kroatische Osijek als vierde. De laatste van 8 finalisten, de Turk Ibrahim Colak verdreef Van Gelder van het erepodium.